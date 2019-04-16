ИА «Ореанда-Новости» Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался о возможности того, что Россия в среднесрочной перспективе войдёт в десять крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. Политик сообщил, что страна уже входит в тройку лидеров по отдельным категориям.

Патрушев указал на то, что в 2018 году экспорт продовольствия значительно вырос. В основном положительная динамика обеспечивается за счёт поставок зерновых, и в то же время заметный рост зафиксирован в отношении рыбы и морепродуктов, мясной продукции, масложировых продуктов. Глава Минсельхоза также сообщил, что было начато освоение нескольких важных рынков в различных частях света, упомянув Марокко, Японию, Сингапур, Сербию, Турцию. Особо министр отметил укрепление сотрудничества с Китаем, с которым были заключены контракты о поставках птицы и молочной продукции.