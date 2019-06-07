ИА «Ореанда-Новости» Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уподобил нынешнюю ситуацию в России с эпохой перестройки 1980-х годов.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он обратился к тем, кто помнит тот период: «В начале 1980-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка – то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного».

Помимо этого Шохин указал на основные проблемы, которые мешают предпринимателям активно участвовать в осуществлении нацпроектов. Во-первых, это постоянно снижающаяся роль частного бизнеса при росте роли государства и государственных предприятий. Во-вторых – непредсказуемость институциональной и регуляторной среды. В-третьих – назревшая необходимость значительного усовершенствования системы государственного управления, в том числе в сфере надзорно-контрольной и правоохранительной деятельности в сфере предпринимательства.