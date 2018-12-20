ИА «Ореанда-Новости». Сотрудникам хлебозавода «Черкизово», которые объявили о голодовке, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить долги по зарплатам. В прокуратуре Москвы подтвердили информацию, что выплаты задолженностей рабочим уже начались. С 21 декабря завод возобновляет свою работу после простоя.

Власти Москвы придумали решение, как выйти заводу из кризиса. После перехода хлебозавода «Черкизово» под управление кондитерско-булочного комбината (КБК) «Черёмушки», сотрудникам возместят долги по заработным платам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Мэр отметил, что после перехода «само предприятие сохранит профиль и продолжит работу». Продукция будет выходить под прежним брендом. Собянин пообещал держать ситуацию на личном контроле.

На сайте прокуратуры Москвы сообщили, что сотрудникам хлебокомбината «Черкизово», которые ранее объявили бессрочную голодовку, начали выплачивать задолженности.

Ранее сотрудники пожаловались, что им не выплачивали зарплату пять месяцев (с августа). В связи с этим более 40 сотрудников хлебозавода начали бессрочную голодовку.

После этого объявления Следственный комитет завёл уголовное дело на руководителя ОАО «Черкизово» из-за невыплаты работникам предприятия заработной платы на 10 миллионов рублей. Гендиректор хлебозавода объявлен в розыск.

Сейчас стало известно, что после простоя и проблем по зарплате, хлебозавод наконец возобновляет работу с 21 декабря. Об этом сообщил генеральный директор кондитерско-булочного комбината "Черёмушки" Юрий Мугандин.

Он объяснил, что пока завод не работает, но 21 декабря проведут плановые мероприятия, подготовку к началу производства, расставят людей на местах, согласуют графики и зарплаты. Напомним, завод простаивает несколько дней.

Хлебозавод "Черкизово" является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета 2017 года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК "Царицыно".