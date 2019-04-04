ИА «Ореанда-Новости» В Государственную думу внесён законопроект о едином регулировании защиты прав участников долевого строительства при банкротстве застройщиков. Авторы проекта предлагают установить ответственным перед соинвесторами строительства жилья Фонд защиты прав дольщиков. Ответственность возникает с даты прекращения договора страхования гражданской ответственности застройщика или договора поручительства банка. Данные договоры прекращают действовать, в случае если застройщик не исполнил обязательств по передаче жилья, и тогда страховщик обязан передать Фонду страховую премию, которая составит долю премии для страхового возмещения.

Кроме того, предлагается предоставлять Фонду информацию из Единого государственного реестра недвижимости. Парламентарии утверждают, что это даст возможность своевременно оценить риски и не допустить увеличения числа обманутых дольщиков, а в случае банкротства девелопера определить необходимый объём финансирования.

По данным Минстроя России на начало 2019 года, в соответствующий реестр внесено 38,7 тысяч обманутых дольщиков.