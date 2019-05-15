ИА «Ореанда-Новости» Хлеб с низким содержанием соли планируют начать выпекать в России, чтобы сформировать у потребителей более сбалансированный рацион питания. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.

Отмечается, что процент содержания соли в хлебе будет снижен на 15 единиц, как рекомендует НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. Проект документа рассматривают сейчас Роспотребнадзоре.

По словам Камбарова, хлеб для человека является одним из основных источников получения соли, так как хлебобулочные изделия употребляют в пищу около четырёх раз в день, важно снизить в ней количество соли.

Он добавил, что сейчас в 100 г нарезного батона содержится 1,1 г соли, при применении новой технологии планируется снизить это количество до 0,9 г, при этом на вкусовых качествах выпечки это никак не отразится.