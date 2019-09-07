ИА «Ореанда-Новости». В Персидском заливе иранская береговая охрана задержала филиппинского танкера по подозрению в контрабанде топлива.

По данным агентства, на борту находились 12 моряков, они были задержаны. В танкере было обнаружено и изъято около 284 тысяч литров дизельного топлива. Неизвестно, был ли поднят флаг какой-либо страны на корабле.

В субботу полковник Хоссейн Дахарки, командующий береговой охраной провинции Хормозган, заявил, что его войска задержали граждан Филиппин и их буксир.

Операция также конфисковала незаконную партию контрабандного дизельного топлива на сумму около 323 миллиардов риалов (2,8 миллиона долларов США).