ИА «Ореанда-Новости». В Персидском заливе иранская береговая охрана задержала филиппинского танкера по подозрению в контрабанде топлива.

 По данным агентства, на борту находились 12 моряков, они были задержаны.  В танкере было обнаружено и изъято около 284 тысяч литров дизельного топлива.  Неизвестно, был ли поднят флаг какой-либо страны на корабле.

 В субботу полковник Хоссейн Дахарки, командующий береговой охраной провинции Хормозган, заявил, что его войска задержали  граждан Филиппин и их буксир.

 Операция также конфисковала незаконную партию контрабандного дизельного топлива на сумму около 323 миллиардов риалов (2,8 миллиона долларов США).