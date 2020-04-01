. Из-за введения карантинного режима резко повысился спрос на доставку еды.Например, в «Перекрестке» — в 1,5–2 раза, а в «Яндекс.Лавке» количество заказов увеличилось в 2–3 раза по сравнению с прошлой неделей, «СберМаркет» и «Азбука Вкуса» отмечают, что спрос на доставку превышает все возможности ретейлеров.Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пенсионерам развозят бесплатные корзины еды от кафе «Добродомик».