01.04.2020, 09:20
Из-за карантина многие московские сервисы доставки еды не выдержали наплыва клиентов
ИА «Ореанда-Новости». Из-за введения карантинного режима резко повысился спрос на доставку еды. Многие популярные сервисы начали увеличивать время доставки или вовсе перестали принимать заказы.
На проблемы жалуются не только покупатели, но и сами продавцы. Например, в «Перекрестке» — в 1,5–2 раза, а в «Яндекс.Лавке» количество заказов увеличилось в 2–3 раза по сравнению с прошлой неделей, «СберМаркет» и «Азбука Вкуса» отмечают, что спрос на доставку превышает все возможности ретейлеров.
Вместе с этим появляются благотворительные доставки еды для пенсионеров. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пенсионерам развозят бесплатные корзины еды от кафе «Добродомик».
На проблемы жалуются не только покупатели, но и сами продавцы. Например, в «Перекрестке» — в 1,5–2 раза, а в «Яндекс.Лавке» количество заказов увеличилось в 2–3 раза по сравнению с прошлой неделей, «СберМаркет» и «Азбука Вкуса» отмечают, что спрос на доставку превышает все возможности ретейлеров.
Вместе с этим появляются благотворительные доставки еды для пенсионеров. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пенсионерам развозят бесплатные корзины еды от кафе «Добродомик».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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