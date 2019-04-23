ИА «Ореанда-Новости» Аналитическое агентство Kantar TNS сообщило, что доля нелегальных сигарет в первые 3 месяца 2019 года достигла 10,3 %, в то время как год тому назад аналогичный показатель составлял 7,7 %. 45 % нелегальной продукции, распространяемой в России, поступает из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это 6,2 % табачного рынка страны, или более 14 миллиардов сигарет.

Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и налога на добавленную стоимость в 2019 году могут составить более 70 миллиардов рублей.

В приграничных регионах России доля ещё выше, и её рост продолжается. В Северной Осетии она достигает 59,8 %. В Брянской области и Кабардино-Балкарии данный показатель превышает 36 %.