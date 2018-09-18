ИА «Ореанда-Новости». Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объявил о том, что Правительство Украины и руководство Международного валютного фонда договорились о том, что постепенно повышать уровень цен на газ для населения страны до импортного паритета к 2020 году. Именно повышения цен на газ стало обязательным и первостепенным условием, которое предъявило МВФ и которое Киеву необходимо выполнить, если он хочет получить новый транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. И теперь, когда главное препятствие устранено, финансовые власти ожидают «прибавления» в бюджет уже в текущем году.

Насколько стремительным будет рост цен, пока не известно, но ранее в заявлениях украинского Национального банка уже мелькали заявления, касающиеся того, что к концу года стоимость газа по всей стране может возрасти на 25%.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик официально подтвердил рост тарифов на газ уже на прошлой неделе, но сказал, что спрогнозировать и сказать, каким повышение будет в дальнейшем, не может. Он согласился и со словами премьера, который отвергал все варианты, ведущие к неконструктивным разговорам с Международным валютным фондом.

Вопрос с повышением цен на газ украинскими властями неоднократно откладывался, потому что население открыто выражало негативные настроения по отношению к новой серии непопулярных мер. Тарифный вопрос стал таким острым, что им уже начали активно пользоваться политические оппоненты Петра Порошенко накануне будущих президентских выборов.

Ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова отметила, что такие меры вынужденно были приняты даже в разгар предвыборной гонки, по причине острой нужды национальной экономики в регулярной поддержке внешнего кредитования.

Украинские власти старались сохранить хорошую мину при плохой игре, надеясь добиться перекредитования, которое помогло бы избежать дефолта и резкого повышения цены на газ, однако существенного повышения тарифов избежать не удалось.

Судьба же газовых соглашений с Россией остается очень туманной. В июле переговоры были возобновлены в Берлине в трехстороннем формате, но никаких конкретных решений тогда принято не было.