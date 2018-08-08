ИА «Ореанда-Новости». Китайская компания Bitmain анонсировала запуск своего нового проекта в городе Рокдейл штата Техас в Соединенных Штатах Америки.

Стало известно, что организация инвестирует строительство майнинговой фермы и нового центра обработки данных на территории другой страны. Проект запланирован почти на семь лет, в ходе которых руководство компании собирается потратить более 500 миллионов долларов.

Сообщается, что данный проект является частью плана по расширению фирмы в Северной Америке. Отмечается, что большая часть оборудования для центра обработки данных Blockchain Milam County, а также для майнинговой фермы будет произведено самой компанией Bitmain.

По заявлению Джеффа Стернса, исполнительного вице-президента и директора по операциям Bitmain в Северной Америке, что данный стратегический инвестиционный проект разрабатывался в сотрудничестве с местным правительством и партнерами из Соединенных Штатов Америки. После получения одобрения, компания объявила о запуске проекта.

Согласно официальным данным, китайский производитель майнингово оборудования выбрал под строительство бывший участок алюминиевой компании Alcoa Rockdale Operations.



На сегодняшний день ведется наладка оборудования в данном регионе, а также подготовка почвы для возведения центра обработки данных Blockchain Milam County и майнинговой фермы.

По плану, отраженному в официальных документах подготовительный этап должен завершиться к началу четвертого квартала 2018 года. Широкомасштабное строительство начнется уже в 2019 году.

По заявлению представителей компании Bitmain, новый проект обеспечит работой более 400 местных жителей. Планируется, что набор персонала будет вестись по всему миру. Сообщается, что в планы организации также входит сотрудничество с местными школами и университетами. Bitmain предполагает предоставить профессиональные технические программы обучения, которые заинтересуют школьников и студентов. Также возможно выделение грантов на обучение в сфере криптовалют и последующее трудоустройство победителей в штат организации. Китайская компания занимается не только развитием собственного бизнеса, но и продвижением информационных технологий на мировом рынке.

На данный момент HR подразделение организации Bitmain начало активную политику по подбору персонала для центра обработки данных и майнинговой фермы. Сообщается, что упор делается на менеджеров высшего звена, а также IT специалистов различных сфер.