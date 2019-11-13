ИА «Ореанда-Новости». Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что планирует строительство второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии рядом с Берлином, пишет RT.



Отмечается, что запустить завод планируется уже в 2021 году. Ранее Маск сообщал, что завод Tesla появится в Китае. Там уже началось его строительство. Маск анонсировал начало производства там уже в конце этого года.



Не так давно Tesla представила отчёт о собственной деятельности за третий квартал этого года. Чистая прибыль компании за июль – сентябрь составила сто сорок три миллиона долларов.