Отмечается, что в компании работает около семи тысяч человек. Они добывают уголь на 17 шахтах в штатах Алабама, Иллинойс, Кентукки, Огайо, Юта и Западная Виргиния.С прошлой осени Murray Energy стала восьмой угольной компанией, которая объявила о банкротстве. При этом власти страны оказывают активную поддержку угледобывающим предприятиям.