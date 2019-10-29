29.10.2019, 22:25
Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве
ИА «Ореанда-Новости». Компания Murray Energy, которая является крупнейшим производителем угля в США, объявила о банкротстве, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что в компании работает около семи тысяч человек. Они добывают уголь на 17 шахтах в штатах Алабама, Иллинойс, Кентукки, Огайо, Юта и Западная Виргиния.
С прошлой осени Murray Energy стала восьмой угольной компанией, которая объявила о банкротстве. При этом власти страны оказывают активную поддержку угледобывающим предприятиям.
Отмечается, что в компании работает около семи тысяч человек. Они добывают уголь на 17 шахтах в штатах Алабама, Иллинойс, Кентукки, Огайо, Юта и Западная Виргиния.
С прошлой осени Murray Energy стала восьмой угольной компанией, которая объявила о банкротстве. При этом власти страны оказывают активную поддержку угледобывающим предприятиям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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