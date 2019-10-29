ИА «Ореанда-Новости». Компания Murray Energy, которая является крупнейшим производителем угля в США, объявила о банкротстве, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в компании работает около семи тысяч человек. Они добывают уголь на 17 шахтах в штатах Алабама, Иллинойс, Кентукки, Огайо, Юта и Западная Виргиния.

С прошлой осени Murray Energy стала восьмой угольной компанией, которая объявила о банкротстве. При этом власти страны оказывают активную поддержку угледобывающим предприятиям.