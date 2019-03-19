ИА «Ореанда-Новости». Осенью текущего года в Приморье будет запущена первая очередь одного из крупнейших строящихся рыбоперерабатывающих заводов. Об этом рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко.

Речь идёт о предприятии ТОР «Большой Камень». С его слов, в ближайшее время на предприятии решат вопросы по подключениям, а «в части АПК все проекты находятся в планах развития», осенью будет запущен рыбоперерабатывающий комбинат, отметил Кожемяко в ходе совещания.

Также комбинат по переработке минтая в ТОР "Надеждинский" должен быть построен в следующем году, что даст Приморскому краю обеспечить рыбой внутренний рынок и ещё останется для экспорта.