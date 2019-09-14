ИА «Ореанда-Новости» Представители Черноморского объединения предприятий марикультуры, Южной ассоциации рыбоводов и Крымской ассоциации аквакультуры направили министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину жалобы на действия управления Росприроднадзора в Республике Крыму, в которых указано, что местные компании, занимающиеся разведением устриц и мидий, страдают от неоправданно строгих надзорных требований.

В письмах сообщается, что в августе и сентябре все аквакультурные предприятия получили уведомления о заведении в отношении них административных производств в связи с тем, что они не прошли государственную экспертизу, которая даёт возможность размещать фермы во внутренних морских водах и в Азово-Черноморском бассейне.