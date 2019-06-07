ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение, что реализация национальных проектов, утверждённых по итогам принятия майского указа президента России Владимира Путина, будет способно обеспечить ускорение темпов роста российской экономики в пределах 1 % или немного более.

«Очень многие рассчитывали, что нацпроекты станут такими прорывными проектами, которые взбодрят экономический рост и ответят на вопрос, что нужно сделать, чтобы поднять его до среднемирового уровня», – отметил чиновник. Однако, по его убеждению, уже сейчас можно резюмировать, что национальные проекты в существующем виде «поднимут темп экономического роста от силы в пределах одного процента плюс».