ИА «Ореанда-Новости» В американском издании Forbes назвали лимоны «предметом роскоши» для многих россиян. Цитрус, якобы, доступен не всем, а покупают его только очень богатые люди. О запредельной цене лимона написала в своей статье журналистка Лиззи Сакс.

По мнению автора статьи, в России и Юго-Восточной Азии лимоны являются признаком достатка и покупают фрукт те, кто хочет преподнести себя в более выгодном свете и указать на своё высокое материальное положение.

В статье журналистка приводит слова Гарольда Эдвардса, представителя компании по выращиванию цитрусов в Калифорнии Limoneira. В интервью Эдвардс рассказал, что в России люди потребляют гораздо больше лимонов на одного человека, чем во многих странах мира.

Сакс задалась вопросом, почему лимоны так популярны в России, не по тому ли, что её жители «пьют много водки» и чая. Однако основой причиной популярности этого кислого цитруса в России было названо желание россиян «похвастаться» наличием лимона на своём столе.

Эдвардс заявил, что «богатым русским» необходимо покупать лимоны и делать их частью своего рациона, чтобы показать обществу, что у них есть средства на покупку этих цитрусовых. Таким образом, по мнению Эдвардса, лимоны для россиян являются «престижным продуктом».

Журналистка также добавила, что лимон не растут в России из-за неподходящих климатических условий, поэтому их приходится закупать в далёких странах и по большой цене.

На самом же деле, в России по состоянию на конец 2018 года оптовая цена за килограмм лимонов колеблется от 30 до 90 рублей в зависимости от торговой площадки. А произрастают цитрусовые в Российских субтропических регионах, таких как Кавказ.