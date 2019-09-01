ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных производителей сахара изыскивать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на его российском сегменте. «Вы мне не страдайте. Ваше дело – продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире», – цитирует белорусского лидера его официальный интернет-сайт. Лукашенко подчеркнул, что «уже сейчас надо шевелиться» и «искать рынки реализации». «Думайте, где вы будете продавать сахар», – напутствовал президент руководство Минсельхозпрода и губернатора Минской области.

Поводом для данного заявления Лукашенко стала совершённая им 31 августа рабочая поездка в Смолевичский район Минской области, в ходе которой представители одного из предприятий пожаловались на то, что на российском рынке наблюдается избыток сахара. Пресс-служба главы государства позднее разъяснила, что в связи с этим Россия предлагает закупочные цены, которые примерно на 50 копеек за 1 килограмм ниже, чем в Белоруссии.