«Маршал Василевский» принадлежит «Газпрому». Организация дала своё согласие на аренду морского судна для. Сейчас «Маршал Василевский» находится в Атлантическом океане. Ориентировочнокоторая точно не обозначается в СМИ и взять на борт американский терминал сжиженного газа.До этого «Маршал Василевский» использовался в аренде австрийской компании OMV и находился у Роттердама.