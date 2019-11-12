12.11.2019, 00:35
«Маршал Василевский» доставит американские СПГ в Европу
ИА «Ореанда-Новости». Российский терминал «Маршал Василевский» доставит американские СПГ в Европу, сообщает издательство «РБК».
«Маршал Василевский» принадлежит «Газпрому». Организация дала своё согласие на аренду морского судна для перевозки СПГ из Соединённых Штатов Америки в Европу. Сейчас «Маршал Василевский» находится в Атлантическом океане. Ориентировочно 26 ноября он должен прибыть в конечную точку, которая точно не обозначается в СМИ и взять на борт американский терминал сжиженного газа.
До этого «Маршал Василевский» использовался в аренде австрийской компании OMV и находился у Роттердама.
«Маршал Василевский» принадлежит «Газпрому». Организация дала своё согласие на аренду морского судна для перевозки СПГ из Соединённых Штатов Америки в Европу. Сейчас «Маршал Василевский» находится в Атлантическом океане. Ориентировочно 26 ноября он должен прибыть в конечную точку, которая точно не обозначается в СМИ и взять на борт американский терминал сжиженного газа.
До этого «Маршал Василевский» использовался в аренде австрийской компании OMV и находился у Роттердама.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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