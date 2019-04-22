ИА «Ореанда-Новости» Глава Правительства России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» до 1 июля 2019 года разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе об их вовлечении в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «налог на профессиональный доход». Налогоплательщиками в данном случае являются граждане, получающие доход от продажи продукции или оказания услуг и не нанимающие сотрудников. Для юридических лиц ставка налога составляет 6 %, для граждан – 4 %. Данные лица освобождаются от уплаты социальных взносов, но они вправе вносить их на добровольной основе.

Соответствующая пробная схема налогообложения профессионального дохода применяется в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Налог предполагается ввести на территории всей страны с 1 января 2020 года.