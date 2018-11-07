ИА «Ореанда-Новости». Глава Минприроды в Совете Федерации объявил, что экспорт древесины из России в Китай может быть временно запрещён. Это связано со множеством нарушений, сообщает РИА «Новости».

В ходе правительственного часа в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко задала вопрос по поводу того, когда в России будет решён вопрос незаконной вырубки леса и вывоза древесины. Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии, сообщил, что важно «навести порядок со стороны Китая» в области экспорта леса. Иначе придётся прекратить сотрудничество с этим рынком, который сегодня является для России основным.

Возможно, эта радикальная мера станет временной, заявляет Кобылкин. В качестве варианта решения проблемы он подал идею представителям правительства Китая - для восстановления лесов создать на территории нашей страны от десяти до двадцати семеноводческих комплексов. Интересно, что китайцы готовы обсудить этот вопрос.

Валентина Матвиенко осталась недовольна ответом и высказала мнение, что необходима серьёзная межведомственная программа и жёсткие меры, чтобы «навести порядок внутри». Другие государства России не помогут. По мнению спикера, сфера оборота лесопродукции криминализована, в ней процветает коррупция. Поэтому необходимо требовать соблюдения законов на границе (на таможне), предотвращать незаконную вырубку и вывоз леса. Матвиенко предложила дать Министерству природных ресурсов полгода на то, чтобы разобраться в ситуации.

Сегодня действует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Благодаря этой системе лес и сделки с ним отслеживаются до самой границы или деревообрабатывающего комбината. За последние два года выявили в шесть раз больше правонарушений, были возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота лесопродукции.

Россия исторически богата лесами: первые упоминания о торговле древесиной относятся ко времени правления Ивана Грозного. Сегодня самый крупный покупатель леса - Китай. Так, в 2016 году из России экспортировали 22 млн м3 древесины. Это 19% российского рынка (при этом самый крупный поставщик для Китая - США). В прошлом году оборот лесопродукции между Россией и Китаем возрос на 23% - это $4,8 млрд.