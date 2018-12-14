ИА "Ореанда-Новости". Министерство сельского хозяйства РФ оценило внутрироссийские цены на хлеб как стабильные. Соответствующее заявление представителям СМИ сделал Джамбулат Хатуов, занимающий пост первого заместителя министра сельского хозяйства. "Во всех регионах Российской Федерации есть специальные комиссии, которые следят, и соответствующие остатки, которыми располагает страна, позволяют нам уверенно говорить о стабильности цен на внутреннем рынке", - сообщил Хатуов.

В настоящее время в России сформировалась адекватная стоимость пшеницы и для производителей, и для переработчиков, сообщил первый замминистра. "Любые попытки сказать, что будут какие-то колебания на хлеб, на муку - это от лукавого", - подчеркнул Хатуов, сообщив, что баланс потребления зерновых культур в России на текущий момент составляет около 110 млн тонн зерна, почти 2/3 которых составляет пшеница.

По сообщению заместителя министра, российские производители все чаще выражают заинтересованность в несырьевом экспорте продукции. "Мука - и пшеничная, и ржаная - востребованы на всех рынках, и мы рассчитываем, что в ближайшие годы Россия будет переходить на больший объём экспорта", - сказал Хатуов журналистам.

Отметим, ранее Федеральная антимонопольная служба приняла решение проконтролировать ситуацию с ценами на хлеб и муку в российских регионах. Поводом послужили многочисленные жалобы из сибирских субъектов федерации на значительный рост цен на хлеб.