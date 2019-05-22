Об этом итальянский дом моды сообщил в Твиттере.Prada присоединился к кампании Всемирного альянса против мехов. Коллекция без использования этого материала будет представлена уже в сентябре.

От использования меха уже отказались такие бренды как Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Versace и Chanel.