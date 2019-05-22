22.05.2019, 20:38
Модный дом Prada отказался от использования натурального меха
ИА «Ореанда-Новости» Начиная с коллекции весна-лето 2020 модный дом Prada отказывается от использования натурального меха в во всех своих изделиях.
Об этом итальянский дом моды сообщил в Твиттере.Prada присоединился к кампании Всемирного альянса против мехов. Коллекция без использования этого материала будет представлена уже в сентябре.
От использования меха уже отказались такие бренды как Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Versace и Chanel.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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