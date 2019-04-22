ИА «Ореанда-Новости» Сотрудниками Россельхознадзора в Псковской области выявлена новая схема незаконного ввоза в Россию из Белоруссии яблок неустановленного происхождения. Фрукты ввозились на территорию России в коробках без опознавательных знаков. Фитосанитарных сертификатов на яблоки не было, и они были укрыты мешками с картофелем, на который соответствующий сертификат, выданный белорусским ведомством, имелся.

Российская сторона в связи с этим заявила, что контроль не осуществляется фитосанитарной службы Белоруссии на должном уровне.

Временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии были введены 12 апреля 2019 года. Данная мера была предпринята по подозрению белорусов в реэкспорте продукции.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал подобные ограничения санкциями и заявил, что Минск должен подготовить соответствующие меры со своей стороны.