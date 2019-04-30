ИА «Ореанда-Новости» Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда составили перечень профессий, появившихся на российском рынке труда в течение последних нескольких лет. Новыми специальностями являются оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.

Директор по развитию систем профессиональных коммуникаций института Ирина Волошина отметила, что появление новых профессий связано, во-первых, с развитием технологий (например, специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства) и, во-вторых, с общественными процессами (например, специалист по трудовой миграции).

Волошина также сообщила, что в «Справочник профессий», официальный информационный источник, в который включены перечень профессий и их краткое описание, внесено несколько десятков новых специальностей.