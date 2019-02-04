ИА «Ореанда-Новости» На продуктах питания появится новая маркировка допустимых значений погрешности в весе и объёме, что значит, что «недовес» и «недолив» находятся в пределах допустимой нормы. Об этом нововведении «Российской газете» рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По словам главы ведомства, если в литровой бутылке подсолнечного масла на деле будет только 985 мл («недолив» менее 1,5%) , то это является случайностью, при условии, что это единичный случай. Однако, если «недолив» обнаружен во всей партии, то это будет свидетельствовать о систематических нарушениях.

Мошенничеством будет считаться «недолив» и «недовес» на более чем 3%, заявил Абрамов.

Росстандарт будет выявлять и штрафовать компании, в которых будет зафиксирован систематическое нарушение норм веса и объёма продуктов. Однако пока эта мера будет добровольной для производителей.

Методы тестирования на соответствие стандартам веса и объёма, а также метрологические требования к упаковкам товаров будут прописаны в ГОСТе. Затем производители смогут сертифицировать свою продукцию в Национальной системе сертификации (НСС) на полноту содержимого партий.НСС предполагает, что для проверки будут внезапно отбираться образцы, при этом отбор будет проводиться не только с витрин продовольственных магазинов, но и с производства.

Продукция, соответствующая нормам будет обозначаться буквой «Ф», если же производитель нарушит требования, маркировка будет снята.

Пока неизвестно, будет ли сертификация продуктов по новым критериям массовой, по словам Абрамова, это будет зависеть от торговых сетей, реализующих продукцию. Они будут самостоятельно решать, принимать ли им товар, несоответствующий заявленному весу и объёму и, или же требовать у производителей перемаркировать продукт, чтобы не поддерживать возможное мошенничество со стороны производителей.