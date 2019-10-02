Это станет третьим по масштабам в Российской Федерации предприятием по производству полимерных материалов.

Детали строительства нового завода были обсуждены участниками заседания инвестиционного совета, действующего при правительстве Иркутской области. Местом возведения будущего завода был выбран Усть-Кутский район области. В планах инвесторов вложить в проект до ста шестидесяти восьми миллиардов рублей сроком на пять лет. Цели, которые преследует областное правительство, заключаются в том, чтобы обеспечить рабочие места жителям региона и эффективно развить территории севера Иркутской области. Только на этапе строительства завода около семисот жителей могут получить работу. С началом запуска производства этот показатель увеличится ещё на пятьсот человек. Учитывая, что в городе Усть-Кут проживает около сорока тысяч человек, показатель в одну тысячу двести новых рабочих мест является серьёзным основанием возведения здесь этого объекта.

Кроме того, члены правительства Иркутской области заинтересованы в строительстве объекта по причине развития области инфраструктуры в этом районе. Потенциальные инвесторы готовы выделить денежные средства под строительство как жилищных, так и социальных объектов на территории этого города.

Стоит отметить, что аналитики подсчитали экономические показатели в случае возведения на этой территории завода по переработке этана. Так, к примеру, региональный валовый продукт сможет возрасти ещё на четыре процента. Кроме того, данный проект является структурной частью программы, направленной на газификацию территории Восточной Сибири.