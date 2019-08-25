ИА «Ореанда-Новости» Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщило, что сумма государственной поддержки крымских виноградарских компаний с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году увеличилась почти в восемь раз.

«Крымские виноградари эффективно распределяют средства господдержки, развивают отрасль, не жалея сил и времени», – сказал глава ведомства Андрей Рюмшин. В течение 5 лет они получили 1,2 миллиарда рублей субсидий, и благодаря этому увеличиваются площади закладки молодых виноградников. В 2014 году было заложено 250 гектаров, а в текущем году планируется заложить 880 гектаров. Всего за 5-летний период было заложено более 2,5 тысяч гектаров молодых виноградников.

Во времена СССР в Крыму произрастало более 100 тысяч гектаров виноградников. За время вхождения полуострова в состав Украины было потеряно две трети из них.