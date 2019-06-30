30.06.2019, 17:32
ОПЕК утвердит хартию о бессрочном сотрудничестве
ИА «Ореанда-Новости».Организация стран – экспортеров нефти намеревается в скором времени утвердить документ о сотрудничестве двадцати четырёх стран-участниц объединения. О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК.
Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже. Дата подписания назначена на начало июля, это период проведения конференции в Вене.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии