ИА «Ореанда-Новости».Организация стран – экспортеров нефти намеревается в скором времени утвердить документ о сотрудничестве двадцати четырёх стран-участниц объединения. О решении сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение от секретариата ОПЕК.

Документ предполагалось подписать ещё зимой прошлого года, но из-за некоторых доработок хартию решили одобрить позже. Дата подписания назначена на начало июля, это период проведения конференции в Вене.