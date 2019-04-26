ИА «Ореанда-Новости» Американская корпорация PepsiCo подала иск против четырёх фермеров из Индии, ссылаясь на то, что они незаконно выращивают и реализуют сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay’s. Представители PepsiCo утверждают, что ответчики по делу не относятся к лицам, которые имеют право возделывать данный сорт. От каждого из них требуют 143 тысячи долларов в качестве возмещения убытков.

Представители профсоюзов и активисты-фермеры требуют защитить коллег и принять меры против американской компании. В правительство Индии направлено письмо, в котором указывается, что право выращивать и продавать зарегистрированные сельскохозяйственные культуры защищены национальным законодательством.