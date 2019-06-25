25.06.2019, 18:19
Правительство объяснило рост цен на бензин
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева ФАС проверила информацию о резком скачке цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. После проверки заместитель главы Голомолзин заявил, что это стандартная ситуацию на рынке. Цены то растут, то падают.
Также было отмечено, что увеличение цен находится «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС». Никаких нарушений со стороны производителей антимонопольной службе не удалось выявить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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