По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева ФАС проверила информацию о резком скачке цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. После проверки заместитель главы Голомолзин заявил, что это стандартная ситуацию на рынке. Цены то растут, то падают.

Также было отмечено, что увеличение цен находится «в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС». Никаких нарушений со стороны производителей антимонопольной службе не удалось выявить.