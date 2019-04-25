ИА «Ореанда-Новости» Национальная мясная ассоциация​, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и продукции на их основе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» и другие предприятия отрасли, отправили заместителю председателя Правительства России Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить гражданам ввозить из других стран мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом при пересечении границы. В качестве причины введения данной меры указан высокий риск проникновения на территорию страны возбудителей опасных болезней животных.

Представители Минсельхоза и Россельхознадзора сообщили о поддержке нововведения.

Коммерческий импорт мясной, молочной и других видов продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и некоторых других государств запрещен с 2014 года. Для личного пользования граждане вправе привезти из-за рубежа до 5 килограмм готовых продуктов животного происхождения в фабричной упаковке.