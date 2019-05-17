ИА «Ореанда-Новости» С 2019 года начали действовать новые нормы, касающиеся любительской рыбалки. Заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов рассказал представителям СМИ об их содержании.

Непрофессиональная рыбалка по-прежнему остаётся бесплатной и свободной: государство отвергло идею о выдаче рыбакам каких бы то ни было разрешительных документов. Вопрос о так называемых рыболовных участках, где за лов рыбы берут плату, находится на стадии разрешения. Соколов сообщил, что данный вид предпринимательства сохранится до 2021 года, однако введение в 2011 году моратория на создание новых платных зон уже привело к сокращению их числа в два раза.

Существуют суточные нормы вылова, действующие для каждого вида рыбы и региона. В среднем норма составляет 5–10 килограммов рыбы на человека.

Ещё одно существенное ограничение для любителей рыбной ловли, – запрет на использование сетей. В некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, однако, ловить сетями разрешено – это касается мест, где рыболовный промысел представляет собой один из основных способов получения пропитания.