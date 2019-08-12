ИА «Ореанда-Новости» Глава управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков прокомментировал вступающие в силу с 2020 года новые правила рыбалки.

Чиновник сообщил журналистам «Российской газеты», что новые правила обобщат те положения, которые действовали до этого. «Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов – Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», – разъяснил Молоков.

Запрещён, в частности, лов рыбы с применением жаберных сетей. Исключение сделано лишь для некоторых категорий лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а именно в районах, где лов рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети, принадлежащие данным лицам, должны состоять на учете и специально маркироваться. Кроме того, под запрет подпадают электроудочки и взрывчатые вещества. Молоков подчеркнул, что для каждого бассейна перечень запрещённых орудий свой, в одних регионах он больше, в других – меньше.

Что касается платы за рыбалку, со следующего года платными будут водоёмы, в которых специально выращивается рыба.