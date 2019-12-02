02.12.2019, 14:37
Президент России рассказал о значении технологий в военной сфере для гражданской продукции
ИА «Ореанда-Новости» Российским президентом Владимиром Путиным было сказано о том, что выпуск гражданской продукции, которая будет востребована, должен стимулироваться перспективными военными разработками и технологиями.
Глава государства в понедельник заявил, что сегодня локомотивом роста для многих отраслей экономики и отраслей науки являются во всем мире перспективные разработки и военно-морские исследования. Владимир Путин сказал о том, что не должно ограничиваться постепенное развитие ВМФ только рамками военной организации.
Владимир Путин также заявил о необходимости создания для некоторых предприятий и отраслей стимулов для того, чтобы эти задачи ими выполнялись.
Глава государства в понедельник заявил, что сегодня локомотивом роста для многих отраслей экономики и отраслей науки являются во всем мире перспективные разработки и военно-морские исследования. Владимир Путин сказал о том, что не должно ограничиваться постепенное развитие ВМФ только рамками военной организации.
Владимир Путин также заявил о необходимости создания для некоторых предприятий и отраслей стимулов для того, чтобы эти задачи ими выполнялись.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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