Глава государства в понедельник заявил, что сегодня локомотивом роста для многих отраслей экономики и отраслей науки являются во всем мире перспективные разработки и военно-морские исследования. Владимир Путин сказал о том, что не должно ограничиваться постепенное развитие ВМФ только рамками военной организации.Владимир Путин также заявил о необходимости создания для некоторых предприятий и отраслей стимулов для того, чтобы эти задачи ими выполнялись.