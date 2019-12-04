04.12.2019, 21:12
Продажи АвтоВАЗа в ноябре упали
ИА «Ореанда-Новости». По итогам этого года АвтоВАЗ сократил продажи автомобилей в России на 7,3процента, пишет «МК».
Отмечается, что за прошлый месяц компания продала чуть более 31 тысячи машин. Тогда как в ноябре прошлого года было продано 33 663 автомобиля.
Всего за 11 месяцев 2019 года в России продали 326 654 легковых и лёгких коммерческих автомобиля Lada. Самым покупаемым автомобилем является LADA Granta.
Отмечается, что за прошлый месяц компания продала чуть более 31 тысячи машин. Тогда как в ноябре прошлого года было продано 33 663 автомобиля.
Всего за 11 месяцев 2019 года в России продали 326 654 легковых и лёгких коммерческих автомобиля Lada. Самым покупаемым автомобилем является LADA Granta.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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