Отмечается, что за прошлый месяц компания продала чуть более 31 тысячи машин. Тогда как в ноябре прошлого года было продано 33 663 автомобиля.Всего за 11 месяцев 2019 года в России продали 326 654 легковых и лёгких коммерческих автомобиля Lada. Самым покупаемым автомобилем является LADA Granta.