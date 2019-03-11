ИА «Ореанда-Новости». Исполнительный директор канадской фирмы Blackberry заявил, что актуальные технологические новинки, такие как гибкие смартфоны, на самом деле доставят пользователям только проблемы. Об этом пишет, в частности, издание Planet Today.

Джон Чен, исполнительный директор Blackberry, убеждён, что новые гибкие смартфоны в конечном итоге доставят проблемы потребителям. По мнению Чена, такие технологические решения в настоящее время не представляют собой большой ценности.

Новейшие мобильные устройства с пластичным экраном, в первую очередь, непомерно дорого стоят, говорит топ-менеджер Blackberry. Помимо финансовой нагрузки для потенциальных пользователей, гибкий смартфон довольно тяжёлый, что определённо будет создавать неудобства.

Критикуя новинку, Джон Чен обратил внимание и на такую особенность, как «сомнительная» надёжность и долговечность подобных устройств. Главная проблема современных производителей - это трудности в создании прочного экрана. Чен сказал, что рекомендует простым пользователям хорошо подумать, прежде чем приобретать складной смартфон с пластичным дисплеем.

По убеждению топ-менеджера, удел подобных девайсов - лабораторные эксперименты. Смартфоны только что появились и на данном этапе реализации вряд ли могут быть предназначены для массового использования. Их необходимо тестировать и подумать об их усовершенствовании, чтобы затем представить пользователям продукт, идеальный во всех отношениях. Кроме того, Джон Чен сказал, что гибкий дисплей нельзя назвать революционной технологией, хотя бы по сравнению с системами распознавания пользователя по отпечатку пальца или радужке глаза (эти системы активно применяются в современных аппаратах).

Huawei и Samsung уже представили новые мобильные устройства с пластичными дисплеями. Другие компании-производители, такие как Motorola и Apple, намерены последовать их примеру и анонсируют будущие продукты, которые представят общественности в ближайшем будущем. Производители обещают, что снабдят свои смартфоны впечатляющим функционалом. Компания Blackberry не будет следовать тем же путём - по крайней мере пока.