ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном объявил о том, что рассматривается вариант закладки одного из сухопутных ответвлений трубопровода «Турецкий поток» на территории Венгрии.

Глава государства аргументировал это тем, что в настоящий момент через Венгрию идёт транзит российского природного газа в Европу, и уже на практическом опыте известно, что расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надёжно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса.

Российский лидер назвал состоявшиеся переговоры конструктивными и содержательными. Владимир Путин поделился, что рассматривается в перспективе вариант подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу – такому как, например, строящемуся «Турецкому потоку», сухопутные продолжения которого могли бы пролечь через территорию Венгрии.

Помимо вопросов по транзиту газа, затронули также и международные, среди которых такие наболевшие темы как взаимоотношения Европейского Союза и России, обострённая ситуация на Украине, российская сторона поделилась подробной информацией с венгерскими коллегами о последнем развитии процесса сирийского урегулирования и важности социально-экономического восстановления Сирии.

Путин отметил, что для России было важно обсудить все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня и наметить планы сотрудничества на перспективу с Венгрией, как с важным и надёжным европейским партнёром. Президент подчеркнул, что Москва заинтересована и в дальнейшем углублении российско-венгерских отношений по всем направлениям сотрудничества, а в первую очередь – торгово-экономических связей и энергетики.

Обсуждалось и то, что недавно российские компании провели модернизацию подвижных составов для будапештского метрополитена, совместно с венгерскими предприятиями планируют наладить поставки железнодорожных вагонов на рынки третьих стран.

В гуманитарной сфере российский лидер особо отметил работу над межправительственном соглашении о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней.