ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, для запуска терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы. С её помощью сжиженный природный газ (СПГ) перерабатывается из жидкого состояния в газообразное, для транспортировки по газопроводам и закачки в газовые баллоны.Терминал даёт гарантированный альтернативный способ снабжения Калининграда и области газом с моря, не используя транзит через Прибалтику.

«Конечно, мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на подобные расстояния и трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым, но для нас, для Калининградской области, в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, точнее всего, сводят на нет все транзитные риски», — сказал лидер государства.

В «Газпроме» заверили, что после ввода терминала в эксплуатацию, все системы работают, как положено. Президент также поблагодарил всех сотрудников и поздравил их с праздниками. Глава государства также отметил, что в области российской энергетики подобный проект запускается впервые.

До этого, природный газ поставлялся в Калининградскую область исключительно по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград».

Все прошлые годы Калининградская область зависела от транзита через другие государства, новейшее оборудование позволяет поставлять газ в область напрямую, минуя риски, связанные с транзитом топлива через Прибалтику.

Терминал по приёму газа был построен в акватории Балтийского моря для альтернативного газоснабжения региона. В месте расположения терминала глубина составляет 19 метров, что означает возможность швартовки специальной плавучей платформы «Маршал Василевский» - единственного в России судна, которое перевозит СПГ и имеет на борту оборудование для регазификации. Новые технологии помогут удовлетворить потребности региона в газе, как в настоящее время, так и в будущем. Путин также отметил, что разница в цене СПГ и трубного газа в Калининграде не должна лечь на потребителя.