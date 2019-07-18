ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскачества провели проверку 22 детских стиральных порошков из 9 стран с учётом 44 показателей качества и безопасности. Тестам были подвергнуты порошки торговых марок Tide, «Умка», Babyline, Reflect, Free Time, BabySpeci, Poshone, Meine Liebe, «Досенька», Tobbi Kids, «Я родился», Garden, Molecola, «Ушастый нянь», Burti, Frosch, Мара, «Чайка», «Аистёнок», Amway home, Sodasan и «Весенняя нежность».

Отмечается, что все проверенные образцы соответствуют установленным требованиям безопасности.

Специалисты также оценивали, насколько хорошо те или иные моющие средства отстирывают моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину, изменяется ли цвет ткани после стирки, не изменяются ли размеры постиранных вещей, не теряют ли они при этом прочность.

Лучшим среди исследованных порошков был признан «Ушастый нянь».