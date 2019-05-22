ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роскачества провели проверку в ряде магазинов Москвы, в ходе которой было установлено, что практически все производители молочной продукции с заменителями молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями. В то же время отдельные компании приняли решение покинуть сегмент молочной продукции и перешли на изготовление десертов и суфле.

По новым правилам, которые начали действовать с 11 января, в наименование товара с растительными жирами должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также сведения о технологии его изготовления.

В ходе рейда Роскачества были проверены 45 магазинов, принадлежащие 16 торговым сетям. Были исследованы 535 товаров: сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения в маркировке были выявлены лишь в 1 % случаев.

Пи этом проверяющие признали, что производители молокосодержащей продукции оказалась в затруднении из-за обязанности маркировать её «устрашающими» названиями. Это привело к распространению кратких наименований, таких как «десерт», «паста», «заменитель» и тому подобных.