ИА «Ореанда-Новости» Роскачество провело масштабное исследование российских игристых вин. Эксперты пришли к выводу, что шампанское в России хорошего качества. Более 76% игристых получили высокие оценки от экспертов, при этом их ценовая категория была в пределах 1000 рублей.

Всего было протестировано 50 марок, сотрудники Роскачества закупали образцы в обычных магазинах. В лаборатории с вин снимали всю маркировку, кроме минимальной: тип вина, год урожая, уровень сахара. Поэтому эксперты не могли знать, какое именно вино они тестируют. Предельная цена за бутылку была установлена на отметке 1000 рублей, но большая часть игристых вин стоила менее 350 рублей (208 образцов из 486), остальные 160 наименований можно приобрести по цене от 350 до 500 рублей.

«В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным. Нас в первую очередь интересовала чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, жгучих тонов в послевкусии из-за превышения порога летучих кислот. Могу сказать, что откровенно плохих образцов было меньше, чем мы ожидали», – отмечает куратор дегустационной комиссии, директор Школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева.

Согласно ГОСТу, качественное игристое вино должно набрать не менее 71 бала по сто бальной шкале. Однако в Роскачестве усложнили задачу и добавили в рейтинг ещё несколько позиций качества. 37 марок из исследуемых 50 набрали по 78 баллов и больше, 10 позиций получили от 71 до 78 баллов, и только три отечественные марки не набрали положенных очков.

Для исследования экспертами были выбраны девять винодельческих компаний, по которым было подтверждено российское происхождение винограда. Крым представляли: «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских». Краснодарские вина: «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», Винодельня «Юбилейная», «Фанагория»

Лучшим игристым вином, по оценкам экспертов стало Выдержанное Брют Розовое «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», с защищенным географическим указанием Кубань, выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получила наивысшую оценку – 84,9. Также одним из лидеров исследования стало крымское полусладкое вино, полученное классическим методом от фирмы «Новый Свет».