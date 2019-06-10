ИА «Ореанда-Новости» Перед покупкой мороженого необходимо проверить срок хранения и дату производства. Рекомендации по выбору летнего лакомства приводит на своём сайте Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что при покупке следует обратить внимание на этикетку, если мороженое изготовлено из заменителя молочного жира, то такая формулировка должна быть обязательно указана на этикетке. Понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» на таком мороженом быть не может.

Также обязательно проверять дату производства и срок годности, если на упаковке эта маркировка размыта, то лучше не покупать десерт вовсе.

В составе могут находиться следующие стабилизаторы, которые являются необходимыми ингредиентами каждого морожного: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие.

Ещё один показатель качества – форма мороженого, оно должно хорошо откалываться, а не быть деформированным или иметь вязкую консистенцию. В ином случае это говорит о том, что были нарушены условия хранения, или же срок годности истекает.