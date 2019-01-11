Такую цифру получили специалисты из российского экономического университета имени Плеханова. Эксперты говорят о том, что такой удар по экономике прежде всего связан с тем, что во время каникул было замедление в промышленности. Не работала основная часть обрабатывающих производств, к которым относится обработка металла, машиностроение, строительство и другие значимые отрасли, пишут «Известия».Примечательно, что в прошлом году экономические потери страны из-за новогодних каникул были чуть меньше – 1,2 триллиона рублей или 1,2% от ВВП.Так, средний чек в продуктовых магазинах вырос в период январских каникул на 7%. При этом количество покупок в магазинах у дома и гипермаркетах уменьшилось на 3% и 1,5% соответственно, а в супермаркетах — увеличилось на 2%.Хорошей выручкой могут похвастаться бары и рестораны в отелях. К слову сказать, Ростуризм заявил о том, что во время новогодних праздников в Россию приехало на 3% туристов больше, чем в прошлом году.Однако эксперты говорят о том, что такие цифры в сфере продаж возникли не только из-за роста покупательской способности граждан. Отмечается, что в этом году много россиян решили отмечать праздники дома. Именно этот фактор и повлиял на продажи в торговых сетях. Специалисты отметили, что с период с 1 января по 8 января продажи продуктов увеличились на 10–15%.