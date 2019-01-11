11.01.2019, 18:53
Россия из-за новогодних каникул потеряла 1,3 трлн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Из-за остановки производств в период новогодних праздников экономика страны потеряла около 1,32 триллиона рублей или 1,25% от прогнозируемого ВПП.
Такую цифру получили специалисты из российского экономического университета имени Плеханова. Эксперты говорят о том, что такой удар по экономике прежде всего связан с тем, что во время каникул было замедление в промышленности. Не работала основная часть обрабатывающих производств, к которым относится обработка металла, машиностроение, строительство и другие значимые отрасли, пишут «Известия». Отмечается, что всего из-за каникул российская экономика не получает примерно 2,5% выпуска промышленной продукции.
Примечательно, что в прошлом году экономические потери страны из-за новогодних каникул были чуть меньше – 1,2 триллиона рублей или 1,2% от ВВП.
При этом эксперты отмечают, что ущерб от новогодних каникул присущ скорее производственным областям, тогда как некоторые извлекают неплохую выгоду от праздничных дней. Тут речь идёт прежде всего о сфере продаж и услуг.
Так, средний чек в продуктовых магазинах вырос в период январских каникул на 7%. При этом количество покупок в магазинах у дома и гипермаркетах уменьшилось на 3% и 1,5% соответственно, а в супермаркетах — увеличилось на 2%.
Кроме того, выиграл от таких долгих выходных и гостиничный сектор. Так, средний чек за проживание в отелях увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошей выручкой могут похвастаться бары и рестораны в отелях. К слову сказать, Ростуризм заявил о том, что во время новогодних праздников в Россию приехало на 3% туристов больше, чем в прошлом году.
Однако эксперты говорят о том, что такие цифры в сфере продаж возникли не только из-за роста покупательской способности граждан. Отмечается, что в этом году много россиян решили отмечать праздники дома. Именно этот фактор и повлиял на продажи в торговых сетях. Специалисты отметили, что с период с 1 января по 8 января продажи продуктов увеличились на 10–15%.
Такую цифру получили специалисты из российского экономического университета имени Плеханова. Эксперты говорят о том, что такой удар по экономике прежде всего связан с тем, что во время каникул было замедление в промышленности. Не работала основная часть обрабатывающих производств, к которым относится обработка металла, машиностроение, строительство и другие значимые отрасли, пишут «Известия». Отмечается, что всего из-за каникул российская экономика не получает примерно 2,5% выпуска промышленной продукции.
Примечательно, что в прошлом году экономические потери страны из-за новогодних каникул были чуть меньше – 1,2 триллиона рублей или 1,2% от ВВП.
При этом эксперты отмечают, что ущерб от новогодних каникул присущ скорее производственным областям, тогда как некоторые извлекают неплохую выгоду от праздничных дней. Тут речь идёт прежде всего о сфере продаж и услуг.
Так, средний чек в продуктовых магазинах вырос в период январских каникул на 7%. При этом количество покупок в магазинах у дома и гипермаркетах уменьшилось на 3% и 1,5% соответственно, а в супермаркетах — увеличилось на 2%.
Кроме того, выиграл от таких долгих выходных и гостиничный сектор. Так, средний чек за проживание в отелях увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошей выручкой могут похвастаться бары и рестораны в отелях. К слову сказать, Ростуризм заявил о том, что во время новогодних праздников в Россию приехало на 3% туристов больше, чем в прошлом году.
Однако эксперты говорят о том, что такие цифры в сфере продаж возникли не только из-за роста покупательской способности граждан. Отмечается, что в этом году много россиян решили отмечать праздники дома. Именно этот фактор и повлиял на продажи в торговых сетях. Специалисты отметили, что с период с 1 января по 8 января продажи продуктов увеличились на 10–15%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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