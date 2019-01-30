ИА "Ореанда-Новости". Представители официальной Москвы и Алжира обсудили возможность начала выпуска российского автомобиля Lada в африканской стране. Об этом сегодня журналистам рассказал Александр Новак, занимающий пост министра энергетики и сопредседателя межправительственной комиссии с Алжиром.

Как передаёт ТАСС, представители сторон также обсудили возможность возведения в Алжире завода строительных материалов и наращивания поставок зерна и продукции металлургической промышленности.

«(Обсуждали - прим. ТАСС) также возможность локализации производства российского автомобиля Lada», - сообщил Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.

Кроме того, по словам министра энергетики, стороны смогли обсудить ход реализации проекта по телемедицине и начало поставок российских медикаментов в африканскую страну, а также ход совместных проектов по кибербезопасности.

Отметим, в декабре 2016 года началась реализация проекта по экспорту «АвтоВАЗом» в Алжир кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир. На африканском континенте автомобиль выпускается под маркой Symbol. Предприятие является совместным проектом правительства Алжира и группы Renault, последней при этом принадлежит 49% акций завода.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года «АвтоВАЗ» анонсировал планы по выпуску восьми новых моделей к 2026 году. Речь идёт не только об абсолютно новых моделях, но и обновлённых уже производимых моделях Lada.

На российском рынке в настоящее время представлены пять моделей Lada: Lada 4х4, Lada Xray, Lada Vesta, Lada Largus и обновлённая Lada Granta в нескольких комплектациях.

Эксперты на сегодня отмечают две модели Lada: кроссовер Lada XRAY Cross и спортивный седан Lada Vesta Cross. Их компания представила на Международном Московском автосалоне в августе минувшего года.