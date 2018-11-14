ИА «Ореанда-Новости». Опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором говорится, что увеличенное производство нефти компенсирует снижение нефтедобычи в Венесуэле и Иране.

С начала октября цены «обрушились» на 20% - это минимум с апреля 2018 года. В первые два осенних месяца темпы нефтедобычи в Иране снизились на 8,6% (до 3,3 млн баррелей в сутки). Это обусловлено ожиданиями санкций со стороны США. В Венесуэле экономически нестабильная ситуация привела к падению добычи нефти на 5,5% (до 1,2 млн баррелей). Россия, ОАЭ и Саудовская Аравия (на долю двух последних стран приходится основная часть прироста нефтедобычи в ОПЕК) компенсируют недостаточную добычу - соответственно, нефть падает в цене.

Напомним, что, объявляя санкции, США не запретили ряду стран-партнёров по-прежнему заниматься импортом нефти из Ирана. Кроме того, на фоне замедления мирового спроса значительно возросли темпы нефтедобычи в самих Соединённых Штатах. Далее, в первом полугодии 2019 года Венесуэла планирует увеличить количество добытого «чёрного золота» ещё на 1 млн баррелей, сообщает «Интерфакс», цитируя министра нефти Мануэля Кеведо.

Что касается России и Саудовской Аравии, скорее всего, будет сохраняться механизм ОПЕК+. В противном случае повторится история двухлетней давности, когда добыча сланцевой нефти настолько превышала спрос, что цены резко упали. У Саудовской Аравии всё так же есть возможность «раскачивать» рынок в сторону дефицита или профицита, так как хорошо налажено управление собственными темпами добычи, но при этом она не против сотрудничества в этом вопросе с другими странами.

Аналитики Росбанка отмечают, что нефть может «пробить» и более низкие уровни уже к началу декабря. В то же время «комфортной» ценой ОПЕК называет $70 за баррель. Поэтому основной целью может стать не просто регулирование спроса и предложения, но и успешная локализация ценовых «провалов».

Встречу министров ОПЕК+ планируется провести в начале декабря. CNBC цитирует руководителя организации Фатиха Бироля, который сообщил, что, по мнению специалистов Международного энергетического агентства, мировой рынок почувствует значительный дефицит нефти к середине 2020-х годов.

Нефтедобыча в нашей стране растёт с августа - 11,2 млн баррелей в сутки (для сравнения, в июле - 10,9 млн), в октябре этот показатель поднялся до 11,397 млн баррелей в сутки. Эти цифры приводит российский министр энергетики Александр Новак.