ИА «Ореанда-Новости» Россия вернула статус страны, в которой нет вируса ящура животных, сообщили в Россельхознадзоре.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что согласно заключению научной комиссии Международного эпизоотического бюро (МЭБ) Россия соблюдает кодекс по наземным животным о восстановлении статуса свободы от ящура. Статус был восстановлен 20 мая.

Ящур поражает парнокопытных животных, это острое вирусное заболевание. Распространяется среди скота ящер быстро, в том числе заболевание передаётся воздушно-капельным путём.

Человек может заразиться при употреблении в пищу сырого молока инфицированных животных и молочных продуктов на его основе.

В январе 2019 года ящур был обнаружен на свинокомплексе «Русагро» в Приморье.