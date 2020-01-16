16.01.2020, 20:44
Россия построит 3 новых атомных ледокола
ИА «Ореанда-Новости». Россия построит 3 новых атомных ледокола «Лидер». На это правительство выделит почти 127,6 миллиардов рублей.
В этом году должен быть заключён госконтракт на выполнение строительных работ между Росатомом и заводом «Звезда». Строительство ледоколов должно быть завершено к 2027 году. В период с 2020 по 2026 государство планирует ежегодно равными платежами оплачивать сумму госконтракта.
Ледокол «Лидер» будет обладать мощностью в 120 мегаватт. Он необходим для круглогодичной проводки грузовых судов по Северному морскому пути, а также для вывоза сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа.
Стоит отметить, что окончательное решение о строительстве ещё пока не вынесено.
В этом году должен быть заключён госконтракт на выполнение строительных работ между Росатомом и заводом «Звезда». Строительство ледоколов должно быть завершено к 2027 году. В период с 2020 по 2026 государство планирует ежегодно равными платежами оплачивать сумму госконтракта.
Ледокол «Лидер» будет обладать мощностью в 120 мегаватт. Он необходим для круглогодичной проводки грузовых судов по Северному морскому пути, а также для вывоза сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа.
Стоит отметить, что окончательное решение о строительстве ещё пока не вынесено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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