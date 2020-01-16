«Лидер». На это правительство выделит почти 127,6 миллиардов рублей.





круглогодичной проводки грузовых судов по Северному морскому пути, а также для в

Стоит отметить, что окончательное решение о строительстве ещё пока не вынесено.











В этом году должен быть заключён госконтракт на выполнение строительных работ между Росатомом и заводом «Звезда».. В период с 2020 по 2026 государство планирует ежегодно равными платежами оплачивать сумму госконтракта.Ледокол «Лидер» будет обладать мощностью в 120 мегаватт. Он необходим дляывоза сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа.



