16.12.2019, 10:59
Руководитель украинского МИД заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с Донбассом
ИА «Ореанда-Новости». Киевом не исключается возобновление железнодорожного сообщения с территориями Донбасса, которые Украиной не контролируются. Об этом сказал Вадим Пристайко, работающий на посту Министра иностранных дел Украины.
Пристайко заявил, что им не исключается как грузовое, так и пассажирское сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. По его словам, для восстановления сообщения необходимо провести большую работу.
Когда Пристайко задали вопрос о том, возможно ли открыть в Донбассе железнодорожный контрольно-пропускной пункт для пассажирского сообщения, он заявил, что могут возникнуть сложности с участками, которые непосредственно не связаны с переходами людей.
Пристайко заявил, что им не исключается как грузовое, так и пассажирское сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. По его словам, для восстановления сообщения необходимо провести большую работу.
Когда Пристайко задали вопрос о том, возможно ли открыть в Донбассе железнодорожный контрольно-пропускной пункт для пассажирского сообщения, он заявил, что могут возникнуть сложности с участками, которые непосредственно не связаны с переходами людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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