ИА «Ореанда-Новости» 27 ноября апелляционный суд Свеаланда, Швеция проведёт предварительное заседание по иску российского энергетического гиганта «Газпром» против решений Стокгольмского арбитражного суда в газовом споре с украинской энергетической компанией «Нафтогаз», написала в пятницу газета «Газпром».





Швейцарский суд запретил любые платежи операторов Nord Stream и Nord Stream 2 в российский «Газпром», поддержав иск «Нафтогаза», заявила российская компания в пятницу.





«В частности, Швейцария ввела временные меры в отношении платежей «Газпрому», перечисляемых операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате запрета все платежи этих компаний в «Газпром» направляются швейцарским судебным приставам», - сообщила российская компания.





«В суде Свеаланда Газпром оспаривает оба решения арбитражного суда (предварительное и окончательное) о поставках газа», - говорится в документе.





Стокгольмский арбитражный суд в декабре и феврале обязал «Газпромом» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов по контрактам на поставку и транзит газа.





«Газпром» заявил, что эти решения необъективны и объявил о намерении обжаловать решения суда, а также разорвать все существующие контракты с «Нафтогазом».





«Очевидно, западные государства, находящиеся под большим влиянием США, заинтересованы в том, чтобы судебные, да и любые решения принимались не в пользу крупных российских компаний, в частности «Газпрома». Юристы сейчас будут оспаривать это решение, найдут различные обстоятельства, которые помогут это сделать», - считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Эксперт не исключил, что принятое швейцарским судом решение может быть основано на политической составляющей дела.





Украина заявила о начале принудительного взыскания средств с российской компании.





Международное рейтинговое агентство Fitch назвало неопределённой ситуацию с перспективами взыскания с «Газпрома» 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза».





Строительство «Северного потока — 2» продолжается независимо от судебных разбирательств «Газпрома» и «Нафтогаза». По данным на 6 ноября, на дно Балтийского моря уложено более 200 км газопровода. Отмечается, что для соблюдения сроков проекта в работе одновременно задействовано около 20 судов, включая трубоукладчики Castoro Dieci, Audacia и Solitaire.





«Северный поток 2» является совместным предприятием российского энергетического гиганта «Газпром» и пяти европейских компаний - французской Engie, австрийской OMV AG, британско- голландской Royal Dutch Shell и немецких компаний Uniper и Wintershall.