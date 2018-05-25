ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В данный момент правительство корректирует и убирает все «сучки и задоринки» с нового предложения по налоговой системе в России, которая затронет нефтяников. Это может также затронуть прямые налоги для бизнесменов.

Первый вице-премьер России Антон Силуанов на экономическом форуме сообщил о том, что в ближайшее время закончится «дошлифовка» плана правительства по налоговой системе. Изменения будут введены на ближайшие шесть лет.

Во время бизнес-завтрака Сбербанка на ПМЭФ (Прим. - Петербургский международный экономический форум), он рассказал, что в планах завершить налоговый маневр для нефтяников.

Обещают, что изменения затронут снижение сложных налогов в виде прямых налогов, о которых интересовались бизнесмены, а также ожидается ряд нововведений и в других частях.

Для нефтеперерабатывающей отрасли планируется снизить экспортные пошлины, завершить нефтегазовый маневр. С 1 июля будут снижены акцизы на нефтепродукты, это первый пункт маневра.

При этом президент России уже одобрил план-сценарий Министерства финансов и Министерства энергетики по налоговому маневру для нефтедобытчиков и нефтепереработчиков.

Согласно этой схеме, будет снижена экспортная пошлина при одновременном повышении НДПИ и повышение акцизов.

Сделать это планируют за три года, ранее сообщалось, что на это портебуется 4 года. Начат он был в 2015 году. Схема предполагает обнуление экспортной пошлины на нефт, в то время как пошлина на добычу полезных ископаемых будет повышена соразмерно.

Силуанов уточнил, что изменения будут действовать в течение шести лет, а только после этого будут при необходимости меняться. Однако это не касается каких-то основных налогов.